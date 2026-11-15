Vie chère en Martinique où en sommes-nous?

Actualité

Écouter l'article

"La vie chère dans nos territoires, c’est d’abord une question d’importations. Pour la faire baisser, l’État doit croire en notre capacité à produire par nous-mêmes.

En commission des finances, sur la mission Outre-mer, j’ai défendu un amendement pour créer un fonds de 200 millions d’euros afin d’amorcer la production locale : agriculture, pêche, agro-transformation, et toutes les productions que nous savons faire.

Lutter contre la vie chère, c’est aussi soutenir l’autonomie alimentaire de nos territoires !"

Entrée libre sur inscription : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://tinyurl.com/3t58y4bw