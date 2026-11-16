Olivier Bellamy...quand le rat raciste opéra sans Râ

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Avec sa face de rat musqué et mesquin voilà ce que cet enculé raciste rédige dans un article publié sur lepoint.fr. Olivier Bellamy.

"Mais le baryton Anas Séguin a une telle prestance et une autorité si naturelle que l'on oublie totalement quil est noir".

Oui . Vous avez bien lu. Le R de RACISME ne manque d'air...à l'heure où l'empire français connaît l'an pire au cœur d’une crise sociétale majeure.

Aussi, le noir devient le nègre. L'âne de la fable Les animaux malades de la peste. Français issus de l'immigration. Non issus de la COLONISATION.

Au fait...nous n'avons pas besoin vos réparations car c'est votre vision du monde qui est en panne. Vous la France le pays des doigts dans l'homme noir. Mais ça c'était avant décembre 1847. Plus rien ne sera comme avant. G 10 :.

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