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Je ne suis pas RACISTE mon "CONCUBAIN" est NOIR
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Je ne suis pas RACISTE mon "CONCUBAIN" est NOIR

Par Gilles DEGRAS
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Je ne suis pas RACISTE mon "CONCUBAIN" est NOIR.

Fidel à notre goût prononcé pour les maux qu'on attribue aux mots...quand là a vanne on va chez guevarra car on a le cul bas. Ass ta la victoria siempre au cœur de la raie publique ?

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