Je ne suis pas RACISTE mon "CONCUBAIN" est NOIR.
Fidel à notre goût prononcé pour les maux qu'on attribue aux mots...quand là a vanne on va chez guevarra car on a le cul bas. Ass ta la victoria siempre au cœur de la raie publique ?
Je ne suis pas RACISTE mon "CONCUBAIN" est NOIR.
Fidel à notre goût prononcé pour les maux qu'on attribue aux mots...quand là a vanne on va chez guevarra car on a le cul bas. Ass ta la victoria siempre au cœur de la raie publique ?
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.