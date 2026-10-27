BTP Martinique : Anicet et Antoine cocufiés… un nouveau syndicat entre dans le lit patronal !

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Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il semblerait que le lit de la représentation patronale du BTP martiniquais soit devenu trop petit pour tout le monde.

Alors qu'Anicet, qui aime se présenter comme l'instigateur de la structuration de la filière BTP, et son acolyte Antoine occupent depuis bien trop longtemps le devant de la scène, voilà qu'un nouveau prétendant débarque : le SGE BTP Martinique, SGE pour Syndicat Général des Entrepreneurs du BTP.

Et le nouveau venu n'a pas l'air de vouloir faire de la figuration. On le sait déjà brut de décoffrage.

"Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous connaissons les chantiers, les fins de mois difficiles et ce que coûte, ici, le fait de tenir une entreprise debout."

Des entrepreneurs qui entendent parler au nom des entrepreneurs. Des professionnels qui revendiquent leur connaissance du terrain. Et une organisation qui promet de défendre ceux qui travaillent, embauchent et forment en Martinique.

Rien de révolutionnaire, en apparence. Sauf que dans un secteur où certains semblent avoir pris l'habitude de confondre ancienneté et légitimité, l'arrivée de nouveaux interlocuteurs pourrait susciter quelques interrogations.

Le SGE BTP annonce vouloir défendre les entreprises locales, particulièrement les TPE, les PME et les artisans. Il précise toutefois vouloir agir « aux côtés des autres organisations professionnelles ».

Aux côtés ? Voilà qui devrait rassurer Anicet et Antoine. Il ne s'agit donc pas de les chasser du lit. Juste d'y ajouter un oreiller.

Rappelons qu'un récent sondage publié en juin dernier sur Bondamanjak, auquel ont participé plus de 200 personnes, avait enregistré 91 % de réponses négatives sur la confiance accordée aux représentants actuels du BTP. Un résultat non représentatif de l'ensemble de la profession, mais qui avait de quoi alerter.

Pendant ce temps, dans les débats qui agitent le petit monde feutré du BTP en chemises blanches et manches longues, on disserte sur les dangers de la fragmentation, les lucioles, la savane patronale et les vertus de l'unité.

Mais au juste l'unité consiste-t-elle à rassembler des acteurs différents ou à demander à chacun de se ranger derrière ceux qui occupent déjà les premières places ?

Curieusement, la pupute du BTP sur papier glacé n'a pas encore trouvé de place, semble-t-il, pour annoncer le faire-part de naissance du SGE BTP Martinique…

Une omission ? Un problème de mise en page ? Ou simplement une information qui attend son tour dans la bétonnière éditoriale ?

Reste à savoir si le SGE BTP séduira réellement les entrepreneurs martiniquais…

À la Maison du BTP, Anicet et Antoine vont devoir apprendre à partager le lit patronal, entre une FRBTP plus que jamais contestée, une CAPEB dont la représentativité frise le néant et un néo prétendant bien décidé à se faire une place sous la couette.

Car avec l'arrivée du SGE BTP, ce ne sont pas seulement les oreillers qu'il faudra redistribuer. Quelques positions bien établies pourraient elles aussi être sérieusement bousculées.

N'est-ce pas ?

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