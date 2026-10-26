Jiovanny William député : PROPOS HAINEUX APRÈS L’ATTAQUE DE TRAPPES : LA MARTINIQUE NE LAISSERA RIEN PASSER

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Fort-de-France, le 26 octobre 2026

PROPOS HAINEUX APRÈS L’ATTAQUE DE TRAPPES : LA MARTINIQUE NE LAISSERA RIEN PASSER

Le 23 octobre, après l’attaque meurtrière de Trappes et de La Verrière, des commentaires appelant à « plus de Kevin » et saluant « le grand nettoyage » ont été publiés sur les réseaux sociaux par une personne résidant en Martinique.

L’enquête a permis d’identifier rapidement l’auteur de ces propos. Je prends acte du choix d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

**Dans le respect de l’indépendance de la justice, j’aurais préféré une audience devant le tribunal correctionnel.*

Ce véritable procès public aurait permis aux parties civiles de faire entendre leur voix. Il aurait aussi marqué la gravité de faits qui font l’éloge d’un acte meurtrier et appellent à la haine.

Quelle que soit la procédure, le message doit être clair : plus jamais de tels propos ni de tels actes ne passeront ici, en Martinique. Notre peuple les combattra avec toute la force de la loi.

Jiovanny William