La Fédération Les Républicains de Martinique condamne fermement les propos à caractère raciste

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La Fédération Les Républicains de Martinique condamne avec la plus grande fermeté les propos attribués à un individu prénommé Patrick, qui constituent, selon elle, une apologie du racisme à la suite du crime à caractère raciste commis à Trappes.

Face à de tels propos, qui portent atteinte aux valeurs de respect, de dignité humaine et de vivre-ensemble, la Fédération rappelle que le racisme ne saurait être toléré ni banalisé.

En conséquence, une plainte sera déposée afin que les faits signalés puissent être examinés par les autorités compétentes.

La lutte contre le racisme est une exigence républicaine qui nous engage tous.