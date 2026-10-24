An jou...Nou...Kévin..

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À l'heure où des amis de droite, des amies socialistes s'interrogent pour savoir à qui ils vont donner leur bulletin de vote en avril 2027, la France est plus que jamais le pays des doigts dans l'homme noir. Dans l'étranger. Dans l'autre. Dans l'humain "kill" et elles nient.

Aime comme Marine. Tue comme tu ris.

L'assassinat de Pengo Bossio Wangi n'est pas une banalité. C'est un vil crime gratuit. Car la raciste farce hait à Trappes. Mais aussi partout dans cet hexagone qui ne tourne plus du tout rond.

Aujourd'hui la France est plus que jamais malade. Elle est en guerre. En guerre contre elle-même. En guerre avec son passé. En guerre avec son histoire. En guerre avec sa mémoire. En guerre avec ses anciennes colonies qui aujourd'hui la nient car elle nuit. Guerre de cvilisation...autant que civile.

Même Sardou doit déchanter. Pourtant ce n'est vraiment pas ma tasse de thé...vous vous en doutez.