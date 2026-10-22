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LIVE du Procès en appel de la SODEM en Martinique
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LIVE du Procès en appel de la SODEM en Martinique

Par Gilles DEGRAS
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9h41...cerise sur le gâteux gâteau créole...Rodrigue "Le R" Petitot assiste à ce procès.

9h02 maître Dominique Nicolas intervient pour une demande de nullité.

8h38 Didier Laguerre se présente à la barre et décline son identité.et son état-civil. La présidente lui signifie ce que le tribunal lui repproche. Il est défendu maître Dominique Nicolas.

8h39 Athanase Jeanne-Rose se présente à la barre et décline son identité et son état-civil. Il est défendu par maître Catel.

8h42 Alain Alfred se présente à la barre et décline son identité et son état-civil. Il est défendu par maître Gérard Dowling-Carter.

Serge Letchimy est présent il est défendu par maître Burac. Il est assis à côté du maire de Fort-de-France et de Thierry Fondelot. Lise Moutamalle est dans la salle d'audience. Mathieu Cordémy également.

8h52 maître Burac intervient...

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