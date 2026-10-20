Étienne est vraiment Doué !!!

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Il est vraiment Doué Étienne Desplanques le préfet de Martinique. Celui qu'on appelle le E ne manque pas d'air dans cette crise qui met l'île chère à Émia Eriasec en apnée créole.

Aussi, ED tel un épicier parisien maîtrise son sujet avec une stratégie qui assume ses strates.

Et là, il nous sort un couvre-feu pour éteindre le brasier rppracien. Histoire d'en faire un feu de paille pour férus de paella.

Cet échiquier ce n'est pas du chiqué. Ça va droit dans le boyo.

6 communes concernées, de quoi impacter efficacement l'axe actif du laxatif factice.

La loi, le droit viennent ainsi toucher du doigt, l'anal analphabète.

C'est sûr...ça va faire chier mais ça fera du bien à l'embouchure de ce conflit.

🎶🎶🎶Étienne...Étienne...mmmm... tiens le bien...🎶🎶🎶🎶