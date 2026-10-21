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Eau de Didier...du Mont Béni au Mont de Vénus...de l'anis à l'anus ?

Eau de Didier...du Mont Béni au Mont de Vénus...de l'anis à l'anus ?

Par Gilles DEGRAS
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De nos jours, les marques font tout pour vendre.

Et si le sexe et son univers humide permettent de remplir les caisses...donc aucune raison de se priver de l'appât qu'est le con pour le vit qui a des envies.

C'est peut-être l'intention en Martinique de la marque Didier qui pour écouler son eau...pénètre en souplesse l'univers pas toujours rose du By Low Law.

Eh oui...pour titiller les algorythmes, une femme nue à 69% et le parfum anis qui suppûte l'anus créole qui tombe des nues.

Quand on pense que récemment on a eu droit à la création d'une sucette au goût pénis...il y a donc de quoi mettre de l'eau à la bouche.

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