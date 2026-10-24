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Lettre ouverte à Étienne Desplanques préfet, au procureur de la République et aux 6 parlementaires de la Martinique.

Mesdames, messieurs, suite au crime terroriste et raciste perpétré à Trappes, les autorités françaises ont vite réagi.

Ce matin, un homme qui s'est réjouit de cet acte odieux et a félicité l'auteur de cet assassinat a été interpellé à son domicile d'Évry.

Pendant ce temps-là en Martinique, l'île chère à Émia Eriasec, un homme sorti du même moule raciste bénéficie d'un laxisme républicain étonnant.

Il s'appelle Patrick Mammalle et déverse son venin abject sur les réseaux sociaux depuis la charmante commune de Sainte-Luce qui vu grandir le député Jean-Philippe Nilor.

Je ne suis point un romantique, aussi, ça ne me va pas qu'au cœur.

Tout comme son compatriote d'Évry, Patrick Mammalle est un hot très patrie à tous prix. Un raciste quoi. Voilà ce qu'il a publié au fait d'un pic quasi orgasmique.

Mesdames, messieurs, je demande humblement de ne pas prendre en considération le mot SPÉCIFICITÉ dans ce cas grave.

Patrick Mammale doit connaître et reconnaître les conséquences de ses graves travers sur l'intégrité de la France qui doit demeurer le pays des droits de l'homme. Et non devenir celui des doigts dans l'homme noir.

Veuillez mesdames, messieurs recevoir l'expression de mon respect abyssal.

gilles dégras