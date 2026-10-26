Waly Dia Ba Yo Koko en bond d'art et en tout cas car

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Afficher la publication Instagram Publication hébergée par Instagram. En cliquant, vous acceptez le chargement du contenu Instagram. Ouvrir directement sur Instagram Waly un bon dard dans l'univers pas toujours rose de l'humour en France

Waly Ba Yo Koko en bond d'art et en tout cas car.

Eh oui ...Waly Dia est un délicieux vil dard de ville dans l'univers pas toujours rose de l'humour mad in France.

La France le pays des doigts dans l'homme noir.

Et pour lui ce énième crime n'est pas une farce. Car la farce hait à Trappes.

Son verbe est ébène. Une quasi aubaine au cœur d'un empire colonial qui cette année vit l'an pire lentement mais sûrement. On adore.

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