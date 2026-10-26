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Waly Dia Ba Yo Koko en bond d'art et en tout cas car
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Waly Dia Ba Yo Koko en bond d'art et en tout cas car

Par Gilles DEGRAS
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Waly Ba Yo Koko en bond d'art et en tout cas car.

Eh oui ...Waly Dia est un délicieux vil dard de ville dans l'univers pas toujours rose de l'humour mad in France.

La France le pays des doigts dans l'homme noir.

Et pour lui ce énième crime n'est pas une farce. Car la farce hait à Trappes.

Son verbe est ébène. Une quasi aubaine au cœur d'un empire colonial qui cette année vit l'an pire lentement mais sûrement. On adore.

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