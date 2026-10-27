ORANGE AUX ANTILLES-GUYANE : PANNE MAJEURE, L’INTERNET MOBILE À L’ARRÊT

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Depuis ce mardi 27 octobre 2026, un incident technique affecte fortement le réseau mobile d’Orange dans l’ensemble des Antilles-Guyane.

Martinique, Guadeloupe, Guyane… les abonnés particuliers et professionnels sont confrontés à d’importantes perturbations de l’internet mobile. Navigation, applications, messageries et services numériques : de nombreux usages sont impactés.

Seule précision rassurante à ce stade : les appels d’urgence restent accessibles, selon les informations communiquées par l’opérateur.

Les équipes techniques d’Orange sont mobilisées pour identifier l’origine de l’incident et rétablir les services. Mais pour l’heure, aucune explication technique détaillée ni aucun délai précis de retour à la normale n’ont été annoncés.

Cette panne rappelle à quel point les territoires ultramarins dépendent désormais des réseaux de télécommunications, aussi bien dans la vie quotidienne que pour le fonctionnement des entreprises.

La question est désormais simple : combien de temps faudra-t-il aux abonnés pour retrouver une connexion mobile opérationnelle ?