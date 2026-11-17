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Samedi 14 novembre 2026, Yan Monplaisir, maire de la commune de Saint-Joseph est chez lui quelque part en Martinique.

10:00 son smartphone vibre. C'est un message Whatsapp. L'élu est cool, ça peut attendre. Il n'en prend pas connaissance...il aurait du.

Il est cool.

Il est juste en train de terminer le nouveau premier chapitre du livre du philosophe Marvino Vésirus.

Mais cette fois le télephone sonne. YM décroche. La personne qui "perturbe" son début de week-end...c'est la journaliste de Martinique La 1ère Karen Cassuto qui réitère sa requête écrite.

La suite...est en mode ça part en vrille. Ambiance paillote hot. C'est du high koké manman'w métossé avec du VTFF.

La journaliste fournit une version via un mail qu'elle adresse à sa hiérarchie :

Objet: Insultes de Yann Monplaisir

﻿Bonjour,

Ce mail pour vous avertir d’un manque de respect intolérable de la part de Yann Monplaisir à qui je viens de téléphoner.

Une seule phrase de ma part : « Bonjour, Karen Cassuto, Martinique la 1ere, je vous appelle dans le cadre de l’arrestation de Rodrigue Théodore »

Ce à quoi il m’a répondu en hurlant et en répétant en boucle : « je vous emmerde madame vous et votre radio de gauche, de fonctionnaire, allez vous faire foutre, je vous emmerde ». Florin a entendu la fin de l’appel et donc ces insultes.

Très très en colère le monsieur. Je n’ai pas pu dire un seul mot.

J’aimerais qu’il sache qu’il n’a pas le droit de me parler de la sorte et que mes chefs me soutiennent face à ce déferlement d’insultes injustifiées (il n’existe pas d’insultes justifiées de toute façon).

Bonne journée,

Merci d’avance,

Karen

Aussi l'incident génère moult questions.

Pourquoi vouloir interroger Yan Monplaisir alors que ce dernier a quitté la direction de la SEEN depuis...2017. Soit depuis...9 ans.

Pourquoi...Florin Hossu peut entendre la conversation...le haut-parleur était activé ?

Comment la journaliste peut-elle ignorer que YM ne dirige plus cette entreprise depuis...9 ans soit...3285 jours ?

Bonnes questions.

Aussi l'élu a envoyé un droit de réponse au média qui n'aurait pas été pris en considération. Him hum.

Pourtant...Karen Cassuto était il n'y a pas si longtemps une journaliste exemplaire. Que s'est-il donc passé ? On peut en parler ?