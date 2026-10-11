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Bally Bagayoko rattrape puis distance Raphaël Glusksmann le vainqueur de la pathétique primaire socialiste
Politique

Bally Bagayoko rattrape puis distance Raphaël Glusksmann le vainqueur de la pathétique primaire socialiste

Par Gilles DEGRAS
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Bally Bagayoko rattrape puis distance Raphaël Glusksmann le vainqueur de la pathétique primaire socialiste.

En atteignant la barre des 650 000 followers sur Instagram, le maire de Saint-Denis se positionne durablement comme une nouvelle pièce majeure sur l'échiquier politique français.

Une fulgurance rare donne à cette progression une dimension phénoménale. Le 11 août dernier le compte de BB affichait que...400 000 followers.

Deux mois plus tard...les chiffres sont édifiants et l'édifice de sa notoriété n'est pas un feu d'artifice.

En 61 jours,précisément, son compte a progressé de 62,5 %.

Il dépasse désormais le niveau précédemment relevé pour Raphaël Glucksmann (21 500 abonnés de moins) et s'installe dans une nouvelle dimension numérique.

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