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"Parmi les personnes auditionnées, les enquêteurs s’intéressent également à un chef d’entreprise de 37 ans, placé en garde à vue, ainsi que sa compagne. Il possède plusieurs enseignes, notamment du côté de l’Etang Z’abricot".

Cet extrait d'un article de Rodolphe Lamy a provoqué une grande émotion au sein de la modeste rédaction de Bondamanjak. Certains d'entre nous sont encore en larmes et une cellule de soutien psychologique est vivement envisagée.

Nous devons être solidaires en aidant Rodolphe.

Mais aussi Eddylia Eugène-Mormin de Martinique La 1ère et Yohann Charpentier-Titi d'ATV pour que les journalistes de l'île chère à Émia Eriasec libèrent la parole, libèrent l'information, libèrent la vérité aux noms de Jésus, d'Antoine Crozat et d'André Aliker.

Voilà les initiales du chef d'entreprise qui circulent : MDDC.

À suivre