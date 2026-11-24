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Il aura fallu dix mois, une bataille juridique et un détour par Lausanne pour que le football retrouve son verdict initial.

Ce 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui avait retiré au Sénégal son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc.

Les Lions de la Teranga retrouvent donc officiellement leur couronne, acquise sur le terrain le 18 janvier 2026 à Rabat, grâce à une victoire 1-0 après prolongation.

Petit rappel : en mars, la CAF avait sanctionné le Sénégal d'un forfait et attribué une victoire 3-0 au Maroc, à la suite de l'interruption temporaire de la finale provoquée par la contestation sénégalaise d'un penalty.

Le TAS a finalement estimé que la reprise du match, autorisée par l'arbitre, ne justifiait pas l'application du forfait.

Le Sénégal récupère son trophée. Le Maroc perd son sacre administratif. Et la CAF encaisse un sérieux revers institutionnel.

Moralité : dans le football africain, il ne suffit parfois pas de gagner sur la pelouse. Il faut aussi savoir défendre son résultat devant les tribunaux.

Une CAN décidément pas comme les autres.