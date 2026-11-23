Actualité

Coup de théâtre dans la Silicon Valley qui fait vibrer jusqu'aux Antilles. Onze jours après avoir claqué la porte sur fond de scandale politico-sentimental, le cofondateur de NVIDIA, Jensen Huang, est officiellement réintégré dans ses fonctions de Président, Directeur Général (CEO) et membre du conseil d'administration. Une volte-face spectaculaire sous la pression des marchés… et de Donald Trump.

Écouter l'article

On croyait l'histoire pliée, mais dans le business mondial comme chez nous, tant que le match n'est pas sifflé, rien n'est joué. Ce lundi 23 novembre 2026, le conseil d'administration du géant des puces d'intelligence artificielle a annoncé l'impensable : le retour immédiat de son homme fort, Jensen Huang, à la tête de l'entreprise qu'il a cofondée en 1993.

Onze jours de tempête et un parfum d'espionnage

Pour comprendre ce rebondissement dignes des meilleures séries, il faut remonter au 12 novembre dernier. En pleine tempête médiatique, Jensen Huang démissionnait après des révélations concernant une liaison extraconjugale avec une femme soupçonnée par les autorités américaines d'être un agent du renseignement chinois.

À l'époque, le conseil d'administration, mené par son président Harvey C. Jones, semblait ferme : la démission était acceptée à l'unanimité et la directrice financière, Colette Kress, était propulsée PDG par intérim. Il y a encore quelques jours, la direction jurait ses grands dieux qu'aucun retour n'était envisagé.

La pression de la rue… et de la Maison-Blanche

C'était sans compter sur le poids économique de celui que l'on surnomme le « parrain de l'IA ». Sans son capitaine à la barre, NVIDIA première entreprise mondiale à avoir franchi la barre mythique des 5 000 milliards de dollars de valorisation vacillait.

Très vite, la contre-offensive s'est organisée :

Une mobilisation massive : Plus de 180 000 signatures sur une pétition publique réclamant son retour, soutenue par les employés, les actionnaires et même Elon Musk, qui a salué aujourd'hui sur X le retour de « l'homme principal ».

Le feu vert de Donald Trump : Le président américain lui-même est monté au créneau sur Truth Social, estimant que le pays avait besoin du leadership de Jensen Huang pour sa prospérité économique et assurant que son retour ne présentait « aucun risque pour la sécurité nationale ».

Wall Street applaudit, mais la vigilance reste de mise

Dès l'annonce de sa réintégration en tant que Président, Directeur Général et administrateur, l'action NVIDIA a bondi de plus de 31 % avant même l'ouverture de Wall Street. Un soulagement immense pour la planète tech.

Pour autant, le patron à la célèbre veste en cuir ne revient pas les mains totalement libres. NVIDIA a annoncé le recrutement d'un nouveau directeur de la conformité (Chief Compliance Officer) et le maintien d'un comité de surveillance dédié à la sécurité nationale et au contrôle des exportations. Colette Kress retrouve quant à elle son poste de directrice financière.

Jensen Huang l'a déclaré avec gravité : il reprend cette responsabilité « avec la plus grande humilité et un engagement renouvelé ». Reste désormais à passer l'épreuve du feu devant les commissions du Congrès américain dès la semaine prochaine. Le feuilleton NVIDIA n'a peut-être pas encore livré son dernier épisode.

En Silicon Valley comme chez nous, l’amour rend aveugle, mais les milliards redonnent très vite la vue !