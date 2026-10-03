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D'ici le 31 décembre 2027...Serge Letchimy va VIRER 1300 agents de la Collectivité Territoriale de Martinique
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D'ici le 31 décembre 2027...Serge Letchimy va VIRER 1300 agents de la Collectivité Territoriale de Martinique

Par Gilles DEGRAS
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D'ici le 31 décembre 2027...Serge Letchimy va VIRER 1300 agents de Collectivité Territoriale de Martinique.

Le coup de pied qu'il va leur foutre n'aura rien à voir avec la beauté et la spontaneïté du shoot de Zidane. Rien à voir vraiment ces 1300 agents seront les victimes d'un système Puant, Putride, Mortifère.

Ce seront des mères, des pères, des martiniquaises, des martiniquais qui vont se retrouver à la rue comme des rats. Rien de rassurants.

Ces gens vont payer à cause de ce milliard, fruit du déni de cet homme incompétent qui, le cul entre deux chaises bancales, accuse quotidiennement la France son amère patrie. Schizofrène va. Freine ou Fresnes ? C'est du costaud. Tôt ou tard.

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