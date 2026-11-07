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Immigration en France : Christophe Castaner défonce la gueule d'Édouard Philippe
Politique

Immigration en France : Christophe Castaner défonce la gueule d'Édouard Philippe

Par Gilles DEGRAS
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Voilà une hard punchline née sous X. Christophe Castaner n'accepte pas du tout les propos d'Edouard Philippe qui enfile les conneries comme des perles.

"...je suis donc un Français issu de l'immigration et je t'emmerde". Ça a le mérite d'être clair.

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