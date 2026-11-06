MÉLENCHON DÉVOILE SON AVENIR EN COMMUN : LA MARTINIQUE EST-ELLE ENFIN DANS LE BON LIVRE ?

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1 069 mesures pour convaincre les Français. Mais pour convaincre les Martiniquais, Jean-Luc Mélenchon devra faire davantage que distribuer des promesses.

Ce 6 novembre 2026, La France insoumise dévoile la cinquième édition de son programme présidentiel : « L'Avenir en commun », rebaptisé « Le programme de la Nouvelle France ».

Le document compte 1 069 mesures, dont 238 nouvelles. Une véritable encyclopédie de propositions politiques qui ambitionne de transformer profondément la société française.

Jean-Luc Mélenchon ne vient donc pas les mains vides dans la perspective de 2027.

Mais nous avons pris une habitude : lorsqu'un candidat à l'Élysée parle de la France, nous vérifions toujours si la Martinique est comprise dans son périmètre intellectuel et politique.

Et cette fois, il y a matière à examiner.

CHLORDÉCONE : ENFIN UNE PROPOSITION QUI CONCERNE DIRECTEMENT LES ANTILLES

Le programme prévoit un plan d'urgence de dépollution donnant la priorité aux Antilles et au chlordécone.

Il évoque également la reconnaissance d'une crise sanitaire en Martinique et en Guadeloupe.

C'est loin d'être anodin.

Après des décennies de controverses, de mobilisations et de revendications, cette question mérite une réponse politique à la hauteur du désastre.

Mais nous attendons les détails : financement, calendrier, indemnisation, dépollution des sols et prise en charge des populations exposées.

La reconnaissance ne doit pas devenir une nouvelle manière de gérer l'attente.

VIE CHÈRE : LE GRAND TEST

Le bouclier douanier et la préférence commerciale pour les productions locales figurent parmi les orientations proposées.

L'objectif d'autosuffisance alimentaire est également affiché.

Très bien.

Mais comment agir sur les mécanismes de concentration économique ? Comment garantir que les dispositifs annoncés profiteront effectivement aux consommateurs ? Comment empêcher que les avantages accordés aux acteurs économiques ne se transforment en marges supplémentaires ?

La Martinique n'a pas besoin d'une nouvelle collection de slogans sur le pouvoir d'achat.

Elle a besoin de résultats.

AUTONOMIE : LE MOT EST LANCÉ, MAIS QUEL POUVOIR ?

La proposition d'une collectivité unique réservée aux Outre-mer mérite également un examen approfondi.

Derrière cette formulation se cachent des questions essentielles : quelles compétences ? Quels moyens ? Quelle fiscalité ? Quelle capacité de décision ?

L'autonomie ne peut pas être un mot destiné à séduire les électeurs ultramarins.

Elle doit correspondre à une véritable redistribution du pouvoir.

LA CARAÏBE, CETTE GRANDE OUBLIÉE DES STRATÉGIES FRANÇAISES

Le renforcement des coopérations régionales et le développement des relations avec la CELAC constituent une orientation intéressante.

La Martinique a vocation à développer ses relations avec son environnement caribéen.

Mais là encore, il faudra passer des déclarations aux actes : échanges commerciaux, transports, universités, santé, agriculture et diplomatie régionale.

La géographie ne devrait pas être une variable d'ajustement de la politique étrangère française.

MÉLENCHON A UN PROGRAMME. RESTE À CONVAINCRE.

Il serait injuste de prétendre que cette nouvelle édition ne comporte aucune réponse aux problématiques ultramarines.

Plusieurs propositions sont identifiables et méritent d'être débattues sérieusement.

Mais un programme présidentiel ne vaut pas contrat d'exécution.

Le financement global, les arbitrages budgétaires et les modalités concrètes de mise en œuvre devront être examinés. Le mouvement annonce une attention particulière à l'application de ses mesures, mais cela ne dispense pas d'un chiffrage vérifiable.

En Martinique, nous connaissons trop bien les promesses qui traversent les campagnes électorales sans jamais franchir le seuil des réalisations.

Alors, Jean-Luc Mélenchon, une question :

Dans votre Nouvelle France, la Martinique sera-t-elle un territoire qui décide de son avenir ou simplement un territoire dont vous aurez décidé l'avenir ?

La nuance est fondamentale.

Et en 2027, les électeurs martiniquais auront tout intérêt à lire les petites lignes avant de signer le grand livre.

L'avenir en commun, pourquoi pas. Mais cette fois, nous voulons aussi le mode d'emploi.