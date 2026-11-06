Tourisme en Martinique : l’essentiel est invisible pour les yeux ?

Économie

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Dans la Caraïbe, plus de 200 projets hôteliers sont actuellement dans les tuyaux. Les investissements se concentrent principalement en République dominicaine, avec plus de 20 000 nouvelles chambres annoncées, à Puerto Rico avec plus de 3 200 chambres, mais aussi à la Barbade.

Autre tendance notable : près de 60 % des projets récemment annoncés ou en construction se positionnent sur les segments luxe et haut de gamme.

Dans ce contexte, on entend régulièrement des voix s’élever pour rappeler que la Martinique ne dispose pas de grandes chaînes hôtelières internationales.

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