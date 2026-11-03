Culture

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Le 4 octobre 1994, le numéro 1 de la version papier de Bondamanjak sort dans les points de vente en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

La une est attractive mais c'est surtout la quatrième de couverture qui permet à ce bimestriel de trouver sa place dans l'île chère à Emia Eriasec.

"Il est scientifiquement prouvé que ceux qui conduisent vite ont un petit pénis".

La phrase empreinte de provocation trouve son public. Des automobilistes l'affichent sur leur lunette arrière. Bingo.

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