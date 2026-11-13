JEAN-LUC MÉLENCHON FAIT UN GONCOURT… ET BARDELLA RESTE DANS LE RÉTROVISEUR

Politique

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45 000, 80 000, 300 000… Les chiffres donnent le tournis. Et le phénomène mérite qu'on s'y intéresse.

Jean-Luc Mélenchon vient de réussir une opération que beaucoup de responsables politiques aimeraient pouvoir revendiquer : transformer un programme électoral en best-seller.

Publié le 6 novembre 2026 au prix de 4,90 euros, L'Avenir en commun, le programme de la Nouvelle France a écoulé 45 197 exemplaires en librairie durant sa première semaine, selon les chiffres NielsenIQ BookData.

Résultat : première place des ventes, devant le prix Goncourt 2026, L'Inconnue du quai de Javel de Philippe Jaenada.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

En intégrant les ventes réalisées notamment lors du grand meeting du Bourget, LFI annonce déjà plus de ... 80 000 exemplaires écoulés. Et face à la demande, l'éditeur La Dispute a engagé une réimpression de 300 000 exemplaire.

La comparaison avec les autres prétendants à l'Élysée est également instructive.

Le livre de Jordan Bardella, Gouverner, vendu 22,90 euros, a réalisé 10 036 ventes sur la même première semaine de référence.

Celui de Sarah Knafo, Le Casse du siècle, conserve une solide présence commerciale, avec 350 480 exemplaires cumulés annoncés par son éditeur.

Mais dans le classement hebdomadaire, le programme de Mélenchon prend la tête.

Le candidat insoumis revendique par ailleurs un démarrage supérieur à trois fois celui de son programme de 2017 et à cinq fois celui de 2022.

Il serait évidemment hasardeux de transformer ces chiffres en intentions de vote. Acheter un programme ne signifie pas nécessairement voter pour son auteur.

Mais il serait tout aussi maladroit de minimiser cette performance.

Un programme politique de 160 pages, vendu moins de cinq euros, réussit à s'imposer dans un marché dominé habituellement par les romans, les bandes dessinées et les grandes signatures littéraires.

C'est un signal de mobilisation, une démonstration de puissance éditoriale et surtout une opération de communication politique particulièrement efficace.

À l'approche de 2027, Mélenchon ne se contente donc pas de parler de sa candidature. Il met son projet entre les mains des lecteurs.

Pendant ce temps, certains continuent à chercher dans les sondages les raisons de son poids politique.

Il faudrait peut-être aussi regarder du côté des librairies.

Le Goncourt a son jury. Mélenchon, lui, a déjà trouvé son lectorat.

Et la campagne présidentielle n'a même pas officiellement commencé.