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Le Béa culpa de la députée de Martinique
Politique

Le Béa culpa de la députée de Martinique

Par Gilles DEGRAS
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La députée de Martinique Béatrice Bellay s'explique concernant sa réaction spontanée à l'annonce de la candidature de Teddy Riner à la présidentielle de 2027.

Ok ok 😩! L’enthousiasme, la spontanéité ont devancé le checking politique indispensable. Je pensais et j’espère encore que Teddy Riner est à gauche ou y arrivera rapidement en prenant plus amplement connaissance et conscience de la situation de la France et PLUS ENCORE de nos Pays des océans ! Situation dans laquelle, 10 ans de « en même temps » macronistes nous ont plongés.

Je ne renie rien de celle que je suis. Une femme Martiniquaise, OUI , de GAUCHE, fière de l’être. Une femme qui ne se laisse pas acheter, ni corrompre par la brigade du lynchage d’où qu’elle vienne. Mes congénères n’ont pas non plus à être essentialisés. Nous ne faisons pas l’aumône. Et tout ce que nous avons jamais eu ou obtenu a été le prix du sang et de la lutte.

Comprendra qui veut.

Je connais et reconnais mes adversaires. Que je combats avec la rudesse que l’on me connaît. Je sais aussi les distinguer de mes ennemis.

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