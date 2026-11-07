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« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »
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« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

Par Gilles DEGRAS
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« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. ».

Et si le monde littéraire de France était raciste et malade de la peste ? Âme et l'IA totoblo ?

À suivre...

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