Collectivité Territoriale de Martinique : nouvelle et inquiétante ALERTE de Daniel Marie-Sainte

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NOUVELLE ALERTE:

La liste des satellites de la CTM sous gestion PPM en déficit s’allonge !

J’apprends que la Régie de l’Abattoir Territorial de Martnique affiche un déficit cumulé en 2025 de 775.00€ et un déficit estimé à 408.000€ en 2026 !!!

D’autre part j’ai appris lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration de l’IMFPA que ce satellite de la CTM n’est toujours pas à jour de ses cotisations sociales auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique ( CGSSM).

Cette situation, très risquée pour cet établissement public serait causée par le non versement de sommes dues par la CTM !!!

Je rappelle que l’AFPA Martinique, qui a précédé l’IMFPA, a été liquidée par le Tribunal de Commerce en 2016 à cause de cotisations non payées à la CGSSM !!!

Le 5 novembre 2026

Daniel MARIE-SAINTE

Vice- Président(GSPM) de l’Assemblée de Martinique)

Chef du groupe des Élus GSPM

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