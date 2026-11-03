KÉVIN TESSIER : APRÈS LA HAINE, LA CELLULE… ET LA TENTATIVE DE SUICIDE

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Il y a des informations qui ne doivent pas faire oublier les précédentes.

Le 23 octobre 2026, à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, un homme de 39 ans transforme son parcours automobile en un sanglant itinéraire meurtrier. Son objectif : tirer sur des personnes qu'il identifie comme musulmanes, africaines ou nord-africaines.

Un homme de 26 ans, Pengo Bossio Wangi, perd la vie. Sept autres personnes sont blessées. Vingt-deux autres sont également visées ou exposées aux tirs.

L'enquête va mettre au jour une réalité glaçante : la dimension raciste de l'attaque, sa préparation et les déclarations du suspect.

Kévin Tessier reconnaît avoir ciblé des personnes en fonction de leur apparence et de leur appartenance religieuse supposée. Il considère même son action comme légitime.

Dans son environnement, les enquêteurs découvrent notamment un exemplaire de Mein Kampf, des équipements liés à la préparation de l'attaque et des autocollants qu'il avait lui-même fait fabriquer, avec des références au Rassemblement national.

Précision indispensable : il nie toute appartenance ou sympathie partisane. Rien ne permet donc de lui attribuer une affiliation politique établie.

Mais le débat politique, lui, ne peut pas être évacué.

Car lorsqu'un individu passe du rejet à la haine, puis de la haine à une entreprise meurtrière, la société doit aussi s'interroger sur le climat idéologique dans lequel cette violence se développe.

Et voilà que tombe une nouvelle information.

Le suspect aurait tenté de mettre fin à ses jours par pendaison dans sa cellule, le 2 novembre 2026. Hospitalisé puis réincarcéré, son pronostic vital n'aurait pas été engagé.

Ses avocats réclament une évaluation médicale approfondie.

Cette tentative de suicide mérite évidemment une prise en charge sérieuse. Même lorsqu'un individu est soupçonné des crimes les plus graves, ses droits fondamentaux ne disparaissent pas derrière les portes d'une prison.

Mais il ne faudrait surtout pas que cette nouvelle séquence médiatique déplace le centre de gravité de cette affaire.

Il y a d'abord une victime décédée. Il y a sept blessés. Il y a des familles endeuillées, des personnes traumatisées et une population confrontée à la réalité d'une violence raciste meurtrière.

La question psychiatrique devra être examinée. La responsabilité pénale devra être déterminée. La justice devra suivre son cours.

Mais une autre question demeure, éminemment politique : comment une société qui prétend avoir tiré les leçons de son histoire peut-elle regarder monter les discours de désignation, de stigmatisation et de rejet sans mesurer les risques qu'ils font courir ?

Le racisme n'est pas une opinion anodine lorsqu'il devient une justification de la violence.

Et une tentative de suicide en détention ne doit pas devenir le rideau qui tombe sur les victimes.

À Trappes, le 23 octobre, ce n'est pas une opinion qui a été exprimée. Ce sont des balles qui ont été tirées.