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L'image du jour 05/10/26 - Lycée -Martinique
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L'image du jour 05/10/26 - Lycée -Martinique

Par Gilles DEGRAS
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L'image du jour 05/10/26. Ça se passe au Lycée de Châteauboeuf à Fort-de- France en Martinique.

#Bretagne-Martinique

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