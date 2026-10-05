L'image du jour 05/10/26. Ça se passe au Lycée de Châteauboeuf à Fort-de- France en Martinique.
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L'image du jour 05/10/26 - Lycée -Martinique
Par Gilles DEGRAS
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