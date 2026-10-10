L'INTERVALLE .... [BIENNALE DE DANSE]

Culture

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Pour la première édition de L'Intervalle du 27 au 31 octobre 2026, la danse se conjugue au féminin en Martinique.

Des femmes, des artistes, des personnalités, des histoires différentes, mais une même envie : nous raconter leurs histoires.

Au programme :

✨ Performances

✨ Conférences

✨ Spectacles

✨ Ateliers

Que vous soyez passionné de danse ou simplement curieux de découvrir quelque chose de nouveau, vous avez votre place dans cette Biennale.

Retrouvez tout le programme sur : https://linktr.ee/maisonrouge.art

Plus d'information au 0596 71 45 96