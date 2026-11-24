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Deux photos. Deux mondes. Un avant et un après. Une rupture iconographique silencieuse d'une rare violence.

Sur la photo de gauche, Didier Laguerre est serein comme un serin dans un véritable cocon rassurant. L'imagerie offre un confort douillet qui rend fort. Un nid où on ne se sent pas nu. Raymond Saint-Louis le précédent à droite, au-dessus Aimé Césaire, le guide, le nègre fondamental pour le mental pas pour l'emmental fondu qu'on étale. À gauche Serge Letchimy. Le mentor.

Sur la photo de droite, l'homme de la retraite illégale a disparu. Que s'est-il passé pour que ce portrait fasse désormais partie d'un passé décomposé?

Une tentante question importante qui devrait motiver Franck Zozor, Karen Cassuto ou encore Jean-Claude Samyde. À suivre...