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Quel est le point commun entre Jordan Bardella et Serge Letchimy ?
Politique

Quel est le point commun entre Jordan Bardella et Serge Letchimy ?

Par Gilles DEGRAS
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Ne cherchez pas. Donnez votre langue au chas. De fil en aiguille, la réponse est simple. Limpide. Sans lipides.

Le point commun entre Jordan Bardella et Serge Letchimy c'est le MENSONGE.

Et entre ces deux énergumènes la photo finish ne suffit pas pour désigner le Supermythoman.

En 2015, le menteur du Parti Progressiste Martiniquais avait frappé très fort avec une sombre affaire de valise ...

Selon vous...pourquoi Serge Letchimy a éprouvé le besoin de MENTIR? https://www.bondamanjak.com/article/selon-vous-pourquoi-serge-letchimy-a-eprouve-le-besoin-de-mentir

Deux ans plus tôt, Jordan Bardella, jeune pousse du RN avait été un facho précoce. Aujourd'hui son passé le démasque. Il est en mode peau blanche et masque à ras. Make up.

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Eh oui Jordan comme moult homonymes non gardois, ta tâche fait tâche...et on dirait que le caca lâche...

#Letchimy #cathy letchimy

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