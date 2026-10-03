Rififi au MEDEF Martinique ?

Économie

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En Martinique, 21 membres du Conseil d'Administration du Medef sur 22 réclameraient un changement de gouvernance. Ça sent donc la raie. L'actuelle présidente, l'avocate Catherine Rodap est en plein guacamole. Ça va de mal en pis dans le nid patronal. Aussi pas étonnant que l'assemblée générale du MEDEF Martinique qui était prévue le 24 septembre 2026 ait été reportée.