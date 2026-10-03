 Aller au contenu principal
Rififi au MEDEF Martinique ?
Économie

Rififi au MEDEF Martinique ?

Par Gilles DEGRAS
Partager :

En Martinique, 21 membres du Conseil d'Administration du Medef sur 22 réclameraient un changement de gouvernance. Ça sent donc la raie. L'actuelle présidente, l'avocate Catherine Rodap est en plein guacamole. Ça va de mal en pis dans le nid patronal. Aussi pas étonnant que l'assemblée générale du MEDEF Martinique qui était prévue le 24 septembre 2026 ait été reportée.

La miss n'a pas du tout envie que ces féroces maniaques la roulent dans la farine de manioc. Il faut dire que la morue séchée ex viande des pauvres coûte aujourd'hui un bras. À suivre...

Partager cet article

Partager :

À lire aussi

D'ici le 31 décembre 2027...Serge Letchimy va VIRER 1300 agents de la Collectivité Territoriale de Martinique
Actualité

D'ici le 31 décembre 2027...Serge Letchimy va VIRER 1300 agents de la Collectivité Territoriale de Martinique

Gilles DEGRAS
La Collectivité Territoriale de Martinique en mode coulis de fraise alors le nègre négocie aussi

La Collectivité Territoriale de Martinique en mode coulis de fraise alors le nègre négocie aussi

Gilles DEGRAS
"Carglass répare...Carglass remplace"
Actualité

"Carglass répare...Carglass remplace"

Gilles DEGRAS
Dette de la Collectivité Territoriale de Martinique: la boîte à claques est ouverte
Politique

Dette de la Collectivité Territoriale de Martinique: la boîte à claques est ouverte

Gilles DEGRAS

Commentaires

Connectez-vous pour laisser un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.