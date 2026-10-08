Actualité

Écouter l'article

Violences policières...quand la France le pays des doigts dans l'homme tombe dans le PANNEAU. Dans le pays cher à Antoine Crozat, il y a deux catégories d'enfant. Ceux qui sentent bons et qui accueillent le Pape entre un je vous salue Marie et un notre Père et les autres. Ceux et celles qui sont à mille lieues dans les banlieues bancs de la société.

Ces jeunes qu'on désigne du doigt et du droit par un méprisant : "Ces gens-là".

Alors on frappe sans compter. On éborgne. On cogne et on s'encogne.

On fait couler et pisser le sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. Bon sang mais c'est bien sûr. Au fait...ça me revient...Démocratie comme avec un D...comme Dictature. Comme quoi le kumquat. 😁😁😁