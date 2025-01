FANON…Film d’un retour au pays natal

Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique vient d’être nommé chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation. Un biopic au cœur de la guerre d’Algérie où se livre un combat au nom de l’Humanité.

Très vite, ses méthodes innovantes et le traitement humaniste qu’il accorde aux patients algériens lui attirent les foudres de ses confrères et du directeur de l’établissement.

Mais Frantz Fanon n’est pas un homme à se laisser marcher sur les pieds. Sa détermination et ses idées suscitent l’intérêt du FLN et de son chef Abane Ramdane, qui lui propose de rallier la cause.

Dans un contexte où les tensions entre l’armée française et le FLN sont de plus en plus palpables, Frantz Fanon fait figure de traitre. Avec Josie, ils sont pris dans un tourbillon de violence qui les conduit à prendre fait et cause pour l’indépendance de l’Algérie.

Avec ce film, le réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barny n’est pas en mode figure libre. Il touche à du lourd. À Frantz Fanon l’auteur de Peau noire et masques blancs ce livre qui se vit comme une gastro-entérite mentale.