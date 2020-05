La phrase du jour est de M. Alfred Monthieux, Président de Cap Nord

« Man ka tann dékochaj. An moun ki dékoché pé viré akoché, mé an moun ki mò pé pa résisité. An sel moun man tann di ki résisité, sé Jézi ».

Hier lors de la réunion en visio conférence de la Commission Ad Hoc pour le Déconfinement de la Martinique et à propos de la rentrée scolaire du 11 mai.

« J’entends décrochage (scolaire). Quelqu’un qui est décroché peut se raccrocher, mais quelqu’un qui est mort ne peut pas ressusciter. La seule personne dont j’ai entendu dire qu’elle avait ressuscitée, c’est Jésus ».