Vive chère en Martinique…affrontements entre des Martiniquais et les CRS de France à Case-Pilote. C’est quoi le plan du Préfet JEAN-CHRISTOPHE BOUVIER ? C’est l’image de la France le pays des doigts dans l’homme noir ? Ah ok.

Je vous invite à consulter l’Histoire de votre Pays :

Pourquoi le peuple se révolte-t-il en 1789 ?

En 1789, la France connaît une période de crise majeure. Les récoltes ont été mauvaises et le prix du pain atteint des sommets. Le travail se fait plus rare, le pouvoir d’achat des plus pauvres dégringole et ces dernier sont confrontés à plusieurs épisodes de famine et la révolte gronde.

Je ne vous invite pas à prendre de la hauteur, je ne vous invite pas à gravir le Kilimanjaro. Monsieur Bouvier vous n’êtes pas à la HAUTEUR. Tout comme Serge Letchimy ce piètre et factice joueur de Monopoly boskafien J’ai honte. Aussi je vous invite tous les deux à démissionner. Vous n’êtes pas dignes d’une démocratie, ni d’une République

gilles dégras