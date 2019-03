Kalash est-il en train de tuer les médias ?

Depuis trois jours, #Kalash qui est un média à lui tout seul est en train de TUER les médias en #martinique en #guadeloupe et #guyane avec le titre BONDA MANMAN’W . Ça me rappelle deux choses. Une chanson « Video kill the radio star » et une phrase mémorable « I’ gonna kill you Biwa Biwa… ». Avec 1 289 319 vues en moins de 72 heures, Kalash peut dire sans ambages… »An jou an Kévin… ». Pour l’heure, il est le boss dans les DOM TOM avec ou sans hématomes. L’utilisation de DOM TOM c’était juste pour la rime. J’avais du mal avec CONJONTIVITE.

ET…Pull up…pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité , #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne.