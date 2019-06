IniSport : une démarche innovante au service du Sport

Le sport est très important dans la culture de la plupart des pays d’Outre-mer, au point d’en être, pour certains, un espace de promotion et de mobilité, voire un terrain d’affirmation identitaire. Les équipes sportives françaises, dans nombre de disciplines, regorgent de natifs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane par exemples, et aussi d’Afro-Français qui tous enrichissent le patrimoine et font la fierté de la France.

Pourtant, singulièrement, à en croire les études et autres sondages, ces sportifs ultramarins et afro-français, qu’ils soient dans l’Hexagone ou ailleurs dans les différents territoires, connaissent un pourcentage très faible en termes de communication et de visibilité dans les médias nationaux. Ces derniers ne citent en effet et à de rares occasions que des personnalités de tout premier plan ou défrayant la chronique.

La réalité c’est que la majorité de ces sportifs ultramarins et Afro-Français, tous niveaux confondus, continuent de concourir dans leur discipline respective dans les compétitions départementales, régionales, nationales et internationales dans un anonymat le plus complet.

La réalité aussi, c’est que, s’agissant du domaine sportif, au-delà des idoles médiatisées, interchangeables et éphémères, il reste que nos territoires représentent de véritables viviers, riches de talents affirmés et en devenir qui, quoi que l’on dise, subissent un déficit chronique d’encadrement et aussi de visibilité.

Forte de ce constat, L’Union Nationale de L’Outre-Mer français lance une démarche innovante intitulée « IniSport », destinée à valoriser nos athlètes et nos territoires à travers les nombreux évènements sportifs organisés dans les outre-mer notamment.

Cette opération est parrainée par Anne-Laure FLORENTIN, Championne d’Europe de Karaté et Joël ABATI, double Champion du monde et Champion olympique de Handball

Avec le soutien de la Délégation Générale à l’Outre-Mer de la Ville de Paris

La conférence de presse qui se tiendra

vendredi 5 juillet 2019, à 18 h 00

à l’Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris – 5, Rue de Lobau 75001 Paris,

dévoilera les grandes lignes de IniSport et des activités associées

(Site internet dédié – Course pédestre inaugurale – les trophées des sportifs…) Informations, Inscriptions sur www.enreso.org