2009 – 2019 : la révolution sucrée

5 février 2009 – 5 février 2019. 10 ans. Disons 3650 jours pour diluer le fiel. Peu fier. Ayen Pa Chanjé. Pire ça empire. La #Martinique a vraisemblablement raté l’écriture d’une page de son Histoire. Pourtant les ingrédients étaient là pour enfin faire peuple. Mais quand une population poreuse, peureuse, est un peu pliée elle a du mal à savoir si le peuple y est. 10 ans après, le ROUGE est dédou. Terne. Pâle. Les hypermarchés ont repris, prix à l’appui, le POUVOIR. La Révolution, elle, était sucrée. Et dans les rues, ce changement tant désiré leur a été sucré.

Eh oui, les révolutionnaires ont pris dix ans fermes. La purge est sévère. La population, elle, a rangé son Q.I. Aujourd’hui, plus que jamais elle pense avec sa panse. La PWOFITASYON est acceptée comme une douce fatalité. Une réalité fatale. On est tellement glaire entre pistache et cacahuète, qu’on a refusé le jaune des gilets de France. La #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, la #France où #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne. Pourtant…