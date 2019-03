737 Max 8, une silhouette connue dans la Caraïbe… désormais interdit de vol en France.

Cet avion est bien connu dans la Caraïbe.

Petit, trapu, le 737 Max est le dernier né de la gamme Boeing. Il permet de relier des villes moyennes entre elles car très économe en carburant, il est exploité par des compagnies comme Air Canada et Norwegian.

Partout dans le monde, et chez nous, les passagers demandent à ne pas voler sur l’appareil ! Les compagnies et les pays finissent par céder…

Norwegian vient d’annoncer que tous ses 737 Max 8 allaient rester au sol jusqu’à nouvel ordre.

Air Canada semble encore résister.

Le ministre des transports canadiens déclare même qu’il « monterait dans ces avions, même après ces accidents ».

Les compagnies US et Canadiennes font corps avec l’avionneur Boeing, qui joue très gros dans cette histoire.

La DGAC décide de l’interdiction à titre conservatoire

des BOEING 737 MAX

dans l’espace aérien français pic.twitter.com/NYnc9o61Wt — dgac🇫🇷 (@DGAC) 12 mars 2019

@AirCanada I can’t book my trip to Greece on air Canada because of 737 max 8. Please ground the flight and use normal 737s else I’ll have to book a KLM. — Aki (@Bonywasawarrior) 12 mars 2019

@AirCanada are you really not grounding the 737 max? Flying on it tomorrow and want to change my flight. Not understanding why your being so irresponsible. — Divorce Angels (@divorceangels1) 12 mars 2019

Un passager demande à Air Canada de changer son avion (un 737 Max 8), sinon il ira prendre KLM… —

Pourtant le doute s’installe.

L’Indonésie, la France, la Chine, l’Australie, le Royaume Uni… interdisent le survol de leur territoire par ce type d’appareil !

C’est en effet le second accident après celui d’un 737 Max 8 de Lion Air en Indonésie. Crash dans les mêmes circonstances, avec des avions neufs. Cette situation est particulièrement troublante car les pilotes semblent « lutter » contre l’appareil qui fini toujours par « gagner » et faire plonger l’avion. On soupçonne un défaut de conception informatique qui prendrait la main sur celle de l’équipage ! Bref, l’ordinateur pilote l’avion et personne ne peut rien y faire !

Ce qu’il faut comprendre dans cette interdiction de vol :

La question économique pour Boeing :

La décision de fermer l’espace aérien français :

Après la Chine, Singapour, l’Australie, Oman, et d’autres, la France et l’Allemagne décident d’interdire tout vol de Boeing 737 MAX dans leur espace aérien. Plusieurs compagnies, comme Norwegian ou Icelandair, ont cloué leurs flottes au sol. #737MAX #DGAC — Léo Barnier (@LeoBarnier) 12 mars 2019