TRUMP...il va falloir se le VETO

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Il avait promis de rendre sa grandeur à l'Amérique. Il voulait mettre le monde à ses pieds, le Congrès dans sa poche et ses adversaires au tapis. Donald Trump vient de découvrir qu'en démocratie, même lorsqu'on se prend pour le patron, il existe un supérieur hiérarchique : l'électeur.

Les élections américaines de mi-mandat du 3 novembre 2026 ont infligé au président américain une défaite particulièrement cuisante.

Les démocrates reprennent le contrôle des deux chambres du Congrès. Une gifle politique qui dépasse le simple désaveu électoral.

Le message est clair : America First ne signifie pas forcément Trump Forever.

Pendant des mois, le locataire de la Maison-Blanche a gouverné à coups de déclarations fracassantes, de menaces, de décisions unilatérales et de démonstrations de force. Il a confondu autorité et autoritarisme, loyauté et soumission, opposition et trahison.

Mais à force de vouloir tout contrôler, il a fini par perdre une partie du contrôle politique.

Le portefeuille des Américains a parlé.

L'inflation, le coût de la vie, les conséquences économiques des droits de douane et les répercussions de la guerre contre l'Iran ont constitué autant de sujets de mécontentement. Les électeurs ne vivent pas dans les discours présidentiels. Ils vivent dans les supermarchés, à la station-service et face à leurs factures.

Et lorsqu'un président promet de rendre la vie moins chère mais que le quotidien devient plus compliqué, le storytelling finit par rencontrer le réel. Tiens...tiens...ça me rappelle une île factice.

Le plus ironique dans cette séquence, c'est que Donald Trump avait fait de la puissance américaine son principal argument de vente. Or, la puissance ne nourrit pas une famille, ne rembourse pas un crédit et ne fait pas automatiquement baisser le prix du gallon d'essence.

Le trumpisme vient de rencontrer son premier véritable mur institutionnel.

Avec un Congrès désormais contrôlé par les démocrates, le président devra composer avec une opposition qui disposera de moyens considérables pour enquêter, contrôler, bloquer et contester.

Son pouvoir exécutif demeure intact. Il conserve notamment son droit de veto. Mais le rapport de force a changé.

Et c'est là que le titre prend tout son sens : Trump… il va falloir se le VETO.

Celui qui distribuait les ultimatums va devoir apprendre à recevoir des refus. Celui qui exigeait une fidélité absolue va devoir affronter des élus qui ne lui doivent plus nécessairement leur avenir politique.

La question n'est donc plus seulement de savoir comment Trump va terminer son mandat. Elle est de savoir ce qu'il restera du trumpisme lorsque ses propres troupes commenceront à comprendre que la fidélité au chef peut devenir un handicap électoral.

JD Vance, les prétendants républicains à l'après-Trump et tous ceux qui rêvent de 2028 observent forcément cette séquence avec attention.

Il ne faut toutefois pas commettre l'erreur d'enterrer trop vite Donald Trump. Il reste président des États-Unis, conserve une base militante puissante et dispose toujours de leviers institutionnels importants.

Mais il vient de perdre quelque chose de précieux : l'impression d'invincibilité.

Et en politique, lorsqu'un homme qui se croyait intouchable devient vulnérable, les ambitions jusque-là silencieuses commencent à faire du bruit.

Au fond, cette élection rappelle une évidence que certains dirigeants semblent oublier : un peuple n'est pas un fan-club, un Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement et une présidence n'est pas une monarchie.

Donald Trump voulait que l'Amérique lui dise toujours oui.

Le 3 novembre, une partie de l'Amérique lui a répondu non.

Et cette fois, le veto pourrait bien venir du peuple.