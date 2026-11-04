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Les nègres de France ont-ils compris où ils sont et ce qu'ils sont pour une partie de la classe politique de France ?

Un raciste tue à Trappes. Un raciste nourrit de la rhétorique du discours raciste décomplexé omniprésent partout en France.

Un homme est tombé, victime du racisme anti noir, anti arabe, anti étranger, qui prospère en France.

Même si la porte-parole du Gouvernement a annoncé que "un hommage national sera rendu", aucun membre du Gouvernement n'a jugé utile de se rendre au rassemblement organisé, 10 jours après le drame, pour Pengo Bossio Wangi, aucun élu de droite non plus.

Et, comme l'a affirmé l'avocate de la famille, "le père de Pengo Bossio Wangi n'a pas été contacté par Emmanuel Macron ou le gouvernement".

Chaque nègre en France, même s'il est français depuis 4 siècles, doit s'interroger sur ce que sera sa vie si l'extrême droite et ses alliés de la droite gouvernent un jour la France.

Pengo avait 26 ans.