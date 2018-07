Qui a eu la peau du dernier membre du Cabinet du Président du Conseil Exécutif de la CTM ?

Ça bruissait depuis un moment. On le disait en mauvaise posture. Que de sa toute-puissance, il ne lui restait plus que quelques oripeaux. Camille #Marlet, le dernier membre du Cabinet, a fini par être muté ex-abrupto à #Martinique Transport comme l’a signifié à son personnel une note lapidaire du Président du Conseil exécutif datée de jeudi de la semaine dernière. Comme quoi le kumquat. A suivre.

Aujourd’hui, Alfred Marie-Jeanne n’a plus que Marcel #Clodion, Conseiller Technique mais non membre du Cabinet, puisque Louis-Félix Duville, qui était directeur de Cabinet, est parti depuis plusieurs mois déjà et que, si l’on en croit les textes, sa fille ex chef de Cabinet ne devrait plus en faire partie…