Assemblée nationale française…la boite de Pandore est béante et ça hante les petits malins qui vont se faire attraper

Mais…qu’est-ce qui se passe à l’Assemblée nationale en #France ?

C’est quoi ce bordel Républicain ? Où va la #France le pays des droits de l’homme, notre chère mère Patrie ? La terre natale du général de Gaulle ? De Vercingétorix ? D’Obélix ?

Depuis peu, on vous annonce que la boîte de Pandore va s’ouvrir. Eh bien c’est fait. Hier, #Bondamanjak vous apprenait que la femme qui était en train de koker avec le député #Nilor dans l’ascenseur fait du lobbying. aujourd’hui on apprend qu’une assistance parlementaire d’un député de Mayotte a acheté pour 13 000 € de vêtements avec des fonds publics. Aujourd’hui encore, le lobbying revient sur le devant de la scène, oh mon dieu, oh my God, oh Djee Zeus, oh ma Diana, avec le cas de l’attaché parlementaire du député de l’ile de La Réunion André Lebreton qui lui, est ravagé et scandalisé par cette grave nouvelle anéantissante. Espérons qu’il pourra se remettre et que son coeur tiendra le coup.



Voilà ce que certains de ces gens font avec l’argent du contribuable, vous savez …le con qui paie des impôts et qui vote pour élire ces gens qui sont là pour se servir et non pour servir la population (…j’aimerais bien utiliser le mot…peuple mais ça me met mal à l’aise). Lobbying…détournement de fonds publics…retenez ces mots métissés avec des maux. On va en reparler dans pas longtemps et ça concerne cette fois…la #Martinique. A suivre.