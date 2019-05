Béatrice Bellay : «ce que j’ai à vous dire»

Béatrice Bellay ne se contente pas d’être présente sur une liste.

Cette femme qui oeuvre notamment en #Martinique, veut pleinement jouer son rôle dans la cité. Pas question de faire de la figuration. Ça jamais. Être insulaire ça ne s’improvise pas. Et ça elle le sait.

Le franc parler de la Bellay…fera du bien à l’actuelle classe politique qui mérite moult coups de balai.

A quelques jours du scrutin pour les élections européennes 2019 qui se dérouleront sur nos territoires, le samedi 25 mai, je tenais à vous faire passer un message de combativité, de persévérance, d’espoir, nourrit d’une profonde lucidité.

Dans mes échanges avec vous, mes compatriotes, j’entends souvent : L’Europe c’est trop loin, on n’y comprend rien, ça ne sert à rien, ‘‘ yo pa ka fè ayen ba nou’’. Après quelques minutes parfois aussi, après des heures de discussions, beaucoup comprennent que c’est FAUX !! L’Europe fait ! Mais comme partout aujourd’hui, cette Europe de droite FAIT SOUVENT MAL! Contre les populations ! Contre nous ! Pour les intérêts économiques des plus puissants, et contre l’intérêt général du reste de la population !! C’est pour cela que, puisque nous sommes parmi les plus vulnérables, les plus pauvres, les moins biens développés, nous n’avons AUCUN intérêt à ne pas nous mobiliser pour le scrutin européen. Il nous faut prendre part à ce scrutin qui nous concerne à plus d’un titre .

Pourquoi ?

Parce que les décisions de l’Europe sont au cœur de nos quotidiens : Notre agriculture, son financement et sa qualité, santé environnementale, normes environnementales, politique de lutte contre les inégalités, justice sociale, infrastructures (bâtiments, écoles, lycées, routes, ponts, ports, aéroport…)

Parce que notre tissu économique et social fragile nous classe parmi les territoires les plus pauvres de l’Europe et que par conséquent, nous avons vocation à bénéficier, par habitant, de davantage de fonds européens que le reste de la France hexagonale.

Nous avons un statut particulier, de Région Ultrapériphérique (RUP) définit à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui y précise la façon dont le droit européen peut être adapté chez nous !! Un statut que nous devons défendre et faire évoluer pour plus de lien entre ce que nous voulons pour notre pays et ce qui est décidé au Parlement Européen !

Parce que sans l’Outremer, l’Europe et singulièrement la France ne bénéficierait pas d’une si grande biodiversité. L’Outremer qui confère à la France sa position de 2ème puissance maritime mondiale, agrandissant sa souveraineté sur tous les océans. 11 millions de km² de Zone économique exclusive. Autant de zones qui regorgent de ressources énergétiques (matières premières), de potentiel d’énergie maritime renouvelable (éolien), de ressources biologiques, animales et végétales avec un potentiel de croissance monumental dans le cosmétique, l’industriel… et de découvertes scientifiques

Parce que le Président Macron et sa majorité au Parlement ont refusé le maintien de l’ancienne circonscription outremer, faisant passer de certitude, à probabilité, notre capacité à avoir des députés européens capables de nous représenter au Parlement européen !! Nous devons leur montrer que nos votes comptent

Parce que sur 9 régions dites ultrapériphériques (RUP), sept (7) sont rattachées à la France (Martinique, Guyane, Guadeloupe Mayotte, Réunion, Saint-Martin) et trois (3) seulement à d’autres pays d’Europe, Les Açores et de Madère (Portugal), et les îles Canaries (Espagne).

Autant dire donc que les commissions, au Parlement Européen nous concerne au premier ordre et pourtant…

Et pourtant nous nous boudons nous-mêmes !!!

Comment voulez-vous que nous nous imposions dans les choix de candidats sur les listes nationales quand nous ne dépassons pas 15% de participation ?

Comment voulez-vous que nous puissions peser quand désormais seulement deux à trois députés d’outremer se retrouveront à siéger au Parlement Européen ?

Quand ceux que nous sommes supposés représenter ne se déplacent pas ?

Se déplacer fait AUSSI partie du COMBAT !!! Voter fait AUSSI partie du COMBAT !!

NOu pé pa lé tout’ mé pa goumen pou ayen !! Qui le fera si ce n’est nous ? PERSONNE !! Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone !

Au lendemain du 22 mai, en Martinique, célébration de la libération, célébration de l’abolition de l’esclavage, rappelons-nous de ce pourquoi nos ancêtres se sont battus :

LA LIBERTE et L’EGALITE !!!

L’EGALITE des droits !! NOU Sé MOUN !! Tous les jours nos droits, nos acquis, nos libertés diminuent, sont bafoués !

Tous les jours, nous voyons clairement ceux qui profitent de notre éloignement, de notre insularité !!

Tous les jours tout nous est vendu plus cher sous prétexte d’éloignement !

Tous les jours, nous constatons, un transport défaillant, une eau trop chère, et en Guadeloupe, inexistante pour certains compatriotes !!! De forêts dévastées en Guyane ! Des inégalités inqualifiables, inadmissibles !!

Tous les jours, les plus puissants s’enrichissent, sans vergogne sur notre dos ! Sans faiblir, sans faillir ! Avec le mépris et l’aide de cette droite ultra-libérale à l’Europe et au pouvoir en France! Tous les jours, des mères et pères doivent choisir entre l’alimentation de mauvaise qualité, autorisée par ces mêmes personnes, ou nourrir tout simplement leurs enfants !!! Tous les jours des compatriotes n’ont pas les moyens de faire ne serait-ce que un (1) repas dans la journée !

Tous les jours des anciens vivent dans des logements insalubres qu’ils n’ont pas les moyens, ni la force de réparer ! Tous les jours nous sommes empoisonnés avec des aliments malsains, gorgés de pesticides, ou de produits chimiques dont 70% sont estimés dangereux pour la santé humaine d’après l’Agence Européenne des produits chimique (ECHA)!

ALORS SI CA NE VOUS VA PAS, SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS QUE CELA DURE

Aller voter SAMEDI 25 !!! Mais faîtes le bon choix !!

A l’heure ou la droite domine depuis 20 ans les instances européennes, à l’heure ou le chlordécone nous tue, le glyphosate nous achève, la pauvreté se développe, la jeunesse fuit nos territoires, les anciens sont floués, piétinés et ne peuvent plus vivre dignement, je fais un appel aux gens de gauche de l’Outremer et je sais qu’ils sont nombreux !

Ne nous laissons pas voler cette élection ! IL N’Y AURA QU’UN SEUL TOUR ! UN SEUL JOUR !

Aller voter pour ceux qui portent les valeurs du VIVANT !! Les femmes, les hommes, les enfants, la terre, nos eaux, notre air, doivent être au cœur de vos préoccupations ! De nos préoccupations. Sur cela, il y a ceux qui se battent et ceux qui veulent que rien ne change !! N’écoutez pas ceux qui vous disent que l’on ne peut pas ! Que c’est la crise !! Il n’y a qu’une seule crise ! Celle de la répartition des richesses !! JAMAIS de l’histoire de l’humanité autant de richesse n’a été créée !!! Mais jamais de l’histoire de l’humanité, les inégalités n’ont été aussi grandes !!!

Je vous demande, sincèrement de vous déplacer et d’aller voter ! D’aller voter pour une liste de gauche !! D’aller voter pour la Liste Envie d’Europe où je suis en 26ème position.

Les sympathisants de droite et d’extrême droite se mobiliseront EUX !!! Ils ne manqueront pas une occasion de porter leur voix pour le capitalisme sauvage qui sert les intérêts de ceux qui ont déjà tout et mettent la planète à genoux !!! Ils ne manqueront de donner leur voix à ceux qui propagent le repli sur soi, le racisme, la haine de l’autre, l’inhumanité !! Ils iront donner leur voix à ceux qui vous font croire que donner une miette à un étranger vous privera de votre baguette !!

Ne les laissons pas passer !! Pas ici !Pas chez nous !!