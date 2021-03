Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur PHILIPPE JOCK sans jamais oser le demander

Après Alfred Marie-Jeanne, Philippe Petit, Béatrice Bellay, Philippe Jock est la quatrième personne à clairement signifier sa présence sur la ligne de départ des élections à la Collectivité Territoriale de Martinique prévues en juin 2021 si Dieu et la covid-19 veulent bien.

L’actuel président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’île intrigue le monde politique et beaucoup se demandent…sa ki misié…poutji i ka vini ba nou gaz ? D’autres pensent que le sieur peut venir avec son esprit d’analyse économique troubler sérieusement brouiller leur tour de table qui se goinfre d’idéologie ronronnante.

Pour l’heure, c’est Roland Laouchez qui a eu la chance de scanner le personnage durant plus d’une heure et trente minutes. Et maintenant, il sera difficile de dire Sa ki misié ?