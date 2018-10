Bernard Hayot prend t-il les Martiniquais pour des cons ?

Bernard #Hayot n’est pas, un descendant direct de #Colbert le père du #Codenoir qui a une statue devant l’Assemblée nationale en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité. Pourtant, il a les mêmes us économiques que le rémois dont le tombeau se trouve au coeur de l’église catholique de Saint Eustache à #Paris.

Voilà un produit vendu en #Martinique un territoire français de 75 km (environ) de long et de 33 de large grâce à la presqu’île de la Caravelle.



Une motobineuse. Chez Bâtir à Ducos et à Trinité, ce charmant outil qui peut permettre de travailler une terre non contaminé par le #chlordecone, coûte…299€. Chez Gamm Vert magasin appartenant à Nanard le pape du quenard, il faut débourser…449€ soit …150€ de plus. Ce n’est plus de la sodomie…C’est de la sodo-économie au coeur de l’andidantité. Sans commentaire mais comment taire ?