En attendant le premier roman de Catherine Conconne, voilà « Bible en nous » le petit livre bleu de plus de 2000 pages, que l’église catholique a concocté pour ses fidèles de #Martinique, #Guadeloupe et #Guyane . Il ne manque plus qu’une biographie de Nicolas V comme cerise sur le gâteaux gâteau. Ce serait cool comme cadeau noël. C’est Jean-Claude Dolmen qui sera content.