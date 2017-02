Comment peut-on expliquer l’actuelle bwanalisation de la politique en #Martinique ? C’est une bonne question qui pointe son point d’interrogation à l’orée de la campagne de la présidentielle française de mai 2017. Eh oui nos élus (es) sont devenus (es) fous et folles. Car sur la ligne de départ il faut savoir choisir le bon cheval. Celui qui a une belle queue et et qu’on pourra marquer à la culotte.

Aussi, partout ça part en sucette. Surtout chez ceux qui ont raté le coche et n’ont pas su cocher la bonne case en décembre 2015. Ca suce, ça lèche même en calèche. 🎵🎶Mi calèche soukoué tèt aw 🎶🎶🎵asi an calèche.🎶🎶 Lèche,🎶🎵🎵 lèche lèche. 🎵🎶🎶Hey hey hey…Les jokeys sont des jokers.

Au PPM ça sent le fi..on. #Letchimy pourtant spécialiste du lafouka électoral avait choisi …Valls. Erreur d’un cahier au pays fatal. Il félicite Hamon dans un communiqué solibo mais dans son parti, beaucoup veulent surfer sur le bwa flò qu’est Macron. Fred Lordinot, Eric Coppet pètent le leadership de Sergio. Macron est même un héritier de …Aimé Césaire. Watcha. Pull up sélect :🎵🎶🎶 Mi calèche soukoué tèt aw asi 🎶🎶🎵🎵an calèche. Lèche,🎵 lèche. Hey hey hey…H, H, H…🎵🎵🎶🎶

-Mais Fred, Hamon commence par la lettre H…on pourrait chanter…Mi Hamon ?

-Pa rété la Sergio…tu es à la rue mec…🎵🎶🎶Mi calèche soukoué 🎵🎶tèt aw asi an calèche.🎵🎵🎶🎶 Lèche, lèche. Hey hey hey…

La macronnisation de l’île est en route. C’est le rut baby. Aussi, il y a même une « guerre » d’influence pour savoir qui sera le référent d’Emmanuel M entre Coppet et un certain Gama qui débarque comme un rayon.

Chantal #Maignan, Miss Sargasses 2015, elle, aime Emmanuel. Il sera son trampoline. Pour qu’elle prenne de la hauteur. Alors, prête à offrir son bouton de rose, elle chante🎵🎶🎶 « Emmanuel rozé jaden a rozé’y…🎵🎵🎶🎶Emmanuel rozé jaden a ». En sus, l’un dans l’autre, ils sont faits l’un pour l’autre. « By Low Law » comme dirait le coach es coït Jean-Philippe #Nilor dans un anglais Shakepearien. Chantal est vraiment prête à tout à être candidate avec le label Macron. Elle veut même manger des dattes avec le noyau. Et même embrasser un guerrier papou. Pourvu que ça lu permette de revenir sur le devant de l’affiche. Up to date.🎵🎶🎶🎶 Sé pa pou dat…man ké fè tout pou vou…🎵🎶🎶sé pa pou dat.🎶🎶🎵

Frantz Fanon et Aimé Césaire doivent s’arracher les cheveux en voyant ce malaise collectif qui décoiffent.

A droite, on a d’autres chattes à fouetter le cas Fillon est un cafouillage sans précédent. Eh oui… le sieur n’est pas blanc comme neige. En tout cas, il ne faudrait accepter la banalisation de cette banalisation.